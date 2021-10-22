Форвард «Ак Барса» о матче с «Авангардом»: «Нас ждет очередной большой матч»

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков рассказал о сегодняшнем матче против «Авангарда», высоко оценив соперника.

Форвард счел предстоящую встречу достаточно серьезной. «Нас ждет очередной большой матч, мы готовимся, ждем болельщиков. После игры с „Динамо“ был лишний день на отдых, мы перевели дух, разобрали ошибки и готовы к игре против принципиального соперника», — заметил он.

При этом Воронков подчеркнул, что матчи с омичами всегда принципиальны. «Нет, у нас и до этого были упорные матчи против „Авангарда“. Журналисты всегда подогревают интерес к таким играм. Думаю, и мы, и болельщики с нетерпением ждём вечера», — сказал он.

Вспоминая прошлогоднюю полуфинальную серию Кубка Гагарина, которую казанцы проиграли сибирякам, Дмитрий напомнил, что тогда он впервые играл в полуфинале, да еще и со сломанной челюстью.

«Всякое было. Лично для меня это было впервые, когда так далеко зашли в плей-офф. Обе команды рубились на полную, была интересная серия, но должок у нас остался все-таки», — отметил хоккеист.

Характеризуя нынешний «Авангард», Воронков упомянул игру соперника в большинстве: «Хорошая, крепкая команда. Знаю, что они лидируют по игре в большинстве. Сейчас „Авангард“ набрал ход, одержал несколько побед подряд. Но всё будет зависеть от нас. Нам нужно сыграть правильно, помогать вратарю, блокировать броски, выполнять тренерские установки, и тогда придет результат».