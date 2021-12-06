Форвард «Ак Барса» о домашнем матче с «Барысом»: Надо сыграть сконцентрированно

Нападающий казанского «Ак Барса» Кирилл Панюков поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от сегодняшней игры в Казани с казахстанским «Барысом», обратив внимание на легионеров гостей.

Нападающий упомянул положительные эмоции, пережитые после победы в Дубае над «Авангардом». «Да, отличное самочувствие, хорошее настроение, вернулись с положительными эмоциями. Приятно было сыграть в таком необычном месте, как Дубай», — заметил он.

Говоря о сильных сторонах «Барыса», где Кирилл играл в последние сезоны, форвард упомянул умелое большинство соперника. «Сложно оценивать команду, когда не находишься внутри нее. Есть ребята, которые могут идеально исполнить — легионеры и местные игроки, тот же Никита Михайлис. Кроме того, у них приличное большинство, соперник быстро убегает в атаку. «Ак Барсу» надо сыграть сконцентрированно, по своей системе и довести дело до победы», — подчеркнул игрок.

При этом Панюков не стал скрывать, что игры с бывшей командой для него особенные. «Немного особенные, пообщался с некоторыми ребятами до раскатки. Самое приятное — обыграть своих соотечественников. Все мысли только о победе», — заключил он.