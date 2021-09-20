Форвард «Ак Барса»: Нам сейчас тяжело даются голы

Нападающий казанского «Ак Барса» Артур Бровкин прокомментировал победу над «Витязем» (2:1). В беседе с клубной пресс-службой 20-летний хоккеист рассказал о своем дебютном голе за команду в КХЛ.

«Быстрая игра. Много удалений, конечно, было, но хорошо, что выиграли», — заявил он.

Говоря о заброшенной шайбе, Бровкин отметил Александра Бурмистрова, который отдал ему передачу. «Хорошую работу провел: втащил шайбу в зону, отдал пас, а я бросил и забил», — поделился нападающий.

В последнее время «Ак Барссу» тяжело даются голы, поэтому сегодня команде удалось победить прежде всего благодаря силе характера, полагает хоккеист.

«Спасибо тренерам за шанс проявить себя. В каждом матче выходишь играть только на победу. Выполняю тренерскую установку, удается набирать очки», — заключил Артур Бровкин.