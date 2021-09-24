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Ру Тат
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24 сентября 2021  23:32
Cергей Гаврилов

Форвард «Ак Барса»: Надо добавлять, реализовывать больше моментов

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Игрокам «Ак Барса» не хватает хладнокровия при голевых моментах, что, соответственно, мешает их реализации. Об этом, рассказывая о победе над «Адмиралом» (2:1 Б), сообщил нападающий Николай Коваленко.

«Слишком много удалялись, сами себе испортили игру. За 10 матчей забросили 19 шайб — это очень мало. Нам надо добавлять, реализовывать больше моментов», — отметил он.

Также Коваленко рассказал о моментах со своим участием: попадании в штангу и точно исполненном буллите. 

«Да, обидно, когда стараешься, работаешь, а потом не реализовываешь момент, — отметил он, говоря о первом эпизоде. — На таком уровне их бывает очень мало. Один-два за игру. Два в одного выскочить или один на один. Надо быть хладнокровнее, на тренировках я такие моменты реализую».

В серии послематчевых бросков он выделил первый результативный подход Александра Бурмистрова, который указал на слабые места в обороне вратаря «Адмирала»: «Бурый показал, что голкипер садится на ложном движении. Можно его вправо-влево покачать. Я уже предположил, что буду делать, если выйду бить. Свой план и исполнил».

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