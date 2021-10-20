Форвард "Ак Барса" набрал 200 очков за казанский клуб

В домашнем матче чемпионата КХЛ с московским "Динамо" нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо», и набрал 200-е очко за клуб.

Потомственный казанский хоккеист - за СК. им.Урицкого играли его дед и отец, 31-летний Петров играл за "Ак Барс" в 2006-2010, 2011-2015 гг. и с 2019 года. В регулярных чемпионатах Петров принял участие в 388 матчах, набрав 171 (85+86) очков. В плей-офф Кирилл сыграл за «Ак Барс» 86 игр и набрал 29 (17+12) очков, подсчитали в клубной пресс-службе.