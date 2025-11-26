Форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко стал папой

ФОто: соцсети Михаила Фисенко

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко стал отцом. В семье 35-летнего форварда появился первый ребенок. Дочку назвали Алисой. Об этом сегодня объявила пресс-служба казанского клуба.

«Пополнение в семье Фисенко! Поздравляем Михаила и Алёну с рождением дочки Алисы! Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия», – написано в сообщении официального сообщества «Ак Барса».

Михаил Фисенко не принимал участие в последней гостевой встрече против «Спартака». Позднее на послематчевой пресс-конференции главный тренер татарстанцев Анвар Гатиятулин сообщил, что Фисенко отсутствовал по семейным обстоятельствам. Сегодня эти обстоятельства стали известны. В семье Михаила и Алены Фисенко появился ребенок!

Напомним, Михаил Фисенко перешел в казанский «Ак барс» из тольяттинской «Лады» перед сезоном-2025/26. В текущем чемпионате на его счету 30 игр и 9 (5+4) очков. Контракт между казанским клубом и нападающим рассчитан до мая 2026 года. Ранее Фисенко уже выступал за «Ак Барс» (2019-2021 гг).

Всего на счету 35-летнего форварда в КХЛ 709 матчей и 177 (69+108) очков.