Форвард «Ак Барса» Кирилл Семенов: «Билялетдинов – великий тренер, знает в хоккее все»

Кирилл Семенов с 41 очком в регулярном чемпионате стал вторым лучшим бомбардиром команды после Вадима Шипачева

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Многие нюансы, которые подсказал Билялетдинов, помогли не только мне, но и другим хоккеистам «Ак Барса»

Кирилл, как обстоят дела с «Ак Барсом» в переговорах по новому контракту? Остаешься ли ты в Казани на следующий сезон?

Агентом ведется работа, идут переговоры. Вне зависимости, в каком клубе играешь, хочется ставить высокие задачи и выполнять их вместе с партнерами по команде и самому расти в профессиональном плане.

Вылет от «Автомобилиста» в первом раунде – явно не тот результат, которого ждали болельщики «Ак Барса». Какие итоги сезона ты можешь подвести?

Год назад мы были в одном шаге от Кубка Гагарина, в этом плей-офф остановились после первого раунда. Очевидно, от такого результата вряд ли можно остаться довольным. Из положительных моментов могу отметить, что ровно прошли чемпионат, его жесткий ритм выдержали, это понравилось. Чем больше игр в сезоне, тем больше наслаждаешься хоккеем.

В чем секрет сумасшедшей результативности звена Галиев – Семенов – Кошелев, которое в феврале в буквальном смысле разрывало КХЛ?

Ничего сверхъестественного нет. Нашли общий язык, свою игру, отсюда и пошла статистика. Зинэтула Хайдярович предложил нам объединиться в тройке, мы сразу нашли взаимопонимание. У Билялетдинова особые требования к звеньям в вопросах баланса игры в обороне и атаке. У нас получилось подстроиться и выдать хороший результат. Билялетдинов – великий тренер, знает в хоккее всё. Многие нюансы, которые он подсказал, помогли не только моему развитию, но и другим хоккеистам «Ак Барса».

«У Билялетдинова особые требования к звеньям в вопросах баланса игры в обороне и атаке» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Автомобилист» играет осторожно, от ошибок соперника

Второй сезон подряд в регулярке ты отыгрываешь 68 матчей, незаменимый человек для «Ак Барса». Как организм выдерживает такие колоссальные нагрузки?

Безусловно, нагрузки колоссальные, вы правильно это заметили. Большую роль играют такие нюансы, как сон, правильное питание, восстановительные мероприятия. Они влияют на твою игру и результат твоих действий на площадке. Каждый профессионал знает, как правильно подвести себя к игре, чтобы победить.

Как ты смотришь на то, что в следующем году сезон будет длиннее на месяц? Конец плей-офф придется только на 31 мая.

Наша лига из года в год развивается и становится сильнее. Здорово, что сезон продлится до конца мая. В майские праздники у болельщиков больше свободного времени, тем самым они смогут приходить на матчи, поддержать свою любимую команду.

Спустя время появилось ли понимание, в чем сильнее «Ак Барса» был «Автомобилист» в первом раунде?

Не получилось правильно сыграть с «Автомобилистом». Сопернику удавалось каждый раз открывать счет в матче, а потом он сворачивался, грамотно играл вторым номером. Каких-то маленьких нюансов, мелочей нам не хватило, чтобы зацепиться за результат. «Автомобилист» играет осторожно, от ошибок соперника. Маленькая недооценка или ошибка сразу приводят к поражению.

«Год назад мы были в одном шаге от Кубка Гагарина, в этом плей-офф остановились после первого раунда» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Когда ты добиваешься больших командных побед, они становятся запоминающимися»

Можно ли назвать текущий плей-офф одним из самых сенсационных в КХЛ?

В этом году был очень интересный плей-офф. Связанный с тем, что после первого раунда команды «Востока» и «Запада» играли друг против друга. Уверен, никто не мог предположить, что три команды из Восточной конференции будут биться за попадание в финал Кубка Гагарина.

Не так давно «Авангард» возглавил Сергей Звягин, ты с ним со времен Хартли работал плотно. Какие у него сильные качества?

Когда я играл за «Авангард», Сергей Евгеньевич работал с вратарями, но в то же время он видел и черпал те знания, которые передавал Боб Хартли нам всем: тренерам, игрокам. Должность главного тренера – это новый шаг в его хоккейной карьере. Я рад, что у него появилась такая возможность возглавить амбициозный клуб, который всегда стремится побеждать. У каждого специалиста есть свое видение, как должна играть его команда. Верю, что у него всё получится и он будет добиваться хороших результатов.

Для тебя победа в Кубке Гагарина в 2021 году – самый запоминающийся момент в карьере?

Когда ты добиваешься больших командных побед, они становятся запоминающимися. Помнишь много деталей и событий, которые происходили тогда. И весь опыт, полученный в такие моменты, используешь в дальнейшем. И победа в Кубке Гагарина 2021 году тому пример.

Не могу не спросить чуть-чуть про «Торонто». На днях Остон Мэттьюс побил рекорд по голам в НХЛ в ХХI веке за один сезон. Для тебя, как для экс-одноклубника Мэттьюса, это было ожидаемо?

У этого парня великолепный бросок, и не зря он бьет рекорды по голам в этом году. Конечно, он одна из главных звезд в НХЛ. Но в то же время он скромный, отзывчивый и в нем не чувствовалась какая-то звездная болезнь. На тренировках было интересно наблюдать за тем, как он оттачивает свой бросок, работает над собой и совершенствуется каждый день.