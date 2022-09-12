Форвард «Ак Барса» Дыняк – об игре с минским «Динамо»: «Настрой будет запредельным»

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк поделился ожиданиями от игры регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Минска. Встреча состоится сегодня в Казани, начало в 19.00.

«Мы всегда на сто процентов готовимся к каждому сопернику, выходим биться, "плавить лёд". Настрой будет запредельным. Последний матч? Эмоции всегда положительные. В некоторых моментах сыграли неплохо, выиграли игру – это самое главное. Разбирали соперника, смотрели как он играет, готовились», – приводит слова Дыняка пресс-служба «Ак Барса».

Также форвард прокомментировал перестановку в звеньях в команде по сравнению с матчем против «Адмирала».

«В каждой тройке есть своё взаимопонимание. Но даже если поменяют, ничего страшного. Каждый из нас может играть на любой позиции», – заявил Дыняк.

«Ак Барс» после трех сыгранных матчей занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В последней игре команда Олега Знарка оказалась сильнее (2:1 ОТ) «Адмирала» в Казани.