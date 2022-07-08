Форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий завел телеграм-канал

Сегодня нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Кагарлицкий завел собственный телеграм-канал.

Напомним, Дмитрий Кагарлицкий присоединился к «Ак Барсу» в прошлом сезоне и стал лучшим бомбардиром регулярного сезона и плей-офф в команде, набрав 34 (12+22) и 4 (2+2) очка, соответственно.

«Всем привет! Хоккейные болельщики меня знают, но все-таки я представлюсь. Меня зовут Дмитрий Кагарлицкий, я игрок команды "Ак Барс". Я много раз думал завести телегу, но эта идея как-то постоянно откладывалась. В отпуске вернулся к этой мысли и понял, что можно попробовать.

Постараюсь рассказывать какие-то интересные истории из своей жизни и жизни команды. Сразу скажу, что будет не только про хоккей, но и про семью, быт, моих корешей, инвестиции в будущее, обычную жизнь и много всего интересного. Разберусь только тут немного со всеми тонкостями и попрем», — написал хоккеист в своем первом сообщении.

Напомним, Дмитрий Кагарлицкий присоединился к «Ак Барсу» в прошлом сезоне и сразу стал лучшим бомбардиром регулярного сезона и плей-офф в команде, набрав 34 и 4 очка соответственно.