Форвард «Ак Барса» дисквалифицирован за драку

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков дисквалифицирован на один матч за вторую драку в сезоне, которая произошла в матче против «Трактора». Об этом информирует пресс-служба КХЛ.

«В соответствии с пунктом 4.1 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом (пять минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», — отмечается в сообщении.

Двадцатиоднолетний Воронков в этом сезоне провел 24 матча, в которых набрал 7 (3+4) очков. Он подрался вчера во втором периоде матча в Челябинске с игроком «Трактора» Сергеем Калининым, оба получили по пять минут штрафа. Таким образом, завтра казанцы у себя дома без Воронкова встретятся с омским «Авангардом».