news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 23 августа 2025 11:34

Форвард «Ак Барса» Биро рассказал, чем удивил его хоккей в КХЛ

Читайте нас в
Телеграм
Форвард «Ак Барса» Биро рассказал, чем удивил его хоккей в КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Новичок «Ак Барса» Брэндон Биро в беседе с пресс-службой казанского клуба отметил, что больше всего его удивило в хоккее в КХЛ.

«Мне очень нравится предсезонка тут. В Северной Америке такие матчи – способ набрать форму, а в этой лиге темп намного выше, игроки гораздо быстрее двигают шайбу. Я был приятно поражён мастерством игроков в КХЛ. Сегодня у меня было ощущение, что это не игра предсезонки, а официальный матч чемпионата», – сказал Биро.

С 25 по 27 августа «Ак Барс» примет участие на предсезонном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге. В соперниках у казанцев будет СКА и «Автомобилист».

#ХК Ак барс
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа сегодня в 19:00 мск

Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа сегодня в 19:00 мск

22 августа 2025
Красная дорожка «Новой волны» в Казани: блеск Киркорова, шутки Лолиты и улыбка Алсу

Красная дорожка «Новой волны» в Казани: блеск Киркорова, шутки Лолиты и улыбка Алсу

22 августа 2025