Форвард «Ак Барса» Биро рассказал, чем удивил его хоккей в КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Новичок «Ак Барса» Брэндон Биро в беседе с пресс-службой казанского клуба отметил, что больше всего его удивило в хоккее в КХЛ.

«Мне очень нравится предсезонка тут. В Северной Америке такие матчи – способ набрать форму, а в этой лиге темп намного выше, игроки гораздо быстрее двигают шайбу. Я был приятно поражён мастерством игроков в КХЛ. Сегодня у меня было ощущение, что это не игра предсезонки, а официальный матч чемпионата», – сказал Биро.

С 25 по 27 августа «Ак Барс» примет участие на предсезонном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге. В соперниках у казанцев будет СКА и «Автомобилист».