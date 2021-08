Форвард «Ак Барса» Александр Хованов в ближайшее время уедет в клуб НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Александр Хованов в ближайшее время присоединится к команде НХЛ «Миннесота Уайлд». Прибытие хоккеиста в Северную Америку задерживается из-за проблем с визой, сообщает инсайдер Майкл Руссо.

#mnwild are expecting prospect Alex Khovanov back in the North American fold once some passport and visa requirements are completed. The young center and former Moncton scorer spent last season in the KHL and VHL