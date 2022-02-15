Форвард «Ак Барса» помог сборной Канады обыграть Китай

В последнем туре группового этапа хоккейного мужского олимпийского турнира в Пекине сборная Канады обыграла китайскую команду со счетом 7:2. Положил начало разгрому китайцев нападающий казанского «Ак Барса» Джордан Уил.

В первом периоде Уил за четыре минуты забил дважды, оба раза реализовав большинство. Во втором периоде защитник «Ак Барса» Джейсон Демерс хорошо щелкнул и партнеры добили шайбу в китайские ворота, сделав счет 4:1. Третий казанский представитель в сборной Канады защитник Марк Барберио результативными действиями в этой встрече не отличился. Примечательно, что обе сборные тренируют канадские специалисты.

В 1/4 финала плей-офф завтра Канада сыграет со Швецией, Россия с Данией. В полуфинале встретятся победители этих пар.