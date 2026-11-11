news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 11 ноября 2026 16:51

Форуму Национальных СМИ в Казани планируют придать больший масштаб

Читайте нас в

Со следующего года Форум Национальных СМИ будет проходить в гораздо большем масштабе, а также будут введены ряд новых номинаций в конкурсе «Многоликая Россия». Об этом на пленарной сессии текущего форума сообщил заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК, член президиума совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Рифат Сабитов.

«Мы призываем сегодня больше говорить о наших бойцах – участниках специальной военной операции. Поэтому планируем ввести новую тематическую номинацию в конкурсе «Многоликая Россия». Также хотим более широко оповестить всех журналистов России через ВГТРК о нашем замечательном форуме с таким красивым названием, чтобы участвовать могли журналисты со всей страны», – заявил он.

Также в следующем году планируют посвятить отдельную сессию противодействию фейкам, созданным ИИ.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Дербышках горит склад с автомобильными покрышками

В Дербышках горит склад с автомобильными покрышками

11 ноября 2026
Пожар на складе на улице Журналистов в Казани потушили

Пожар на складе на улице Журналистов в Казани потушили

11 ноября 2026
Новости партнеров