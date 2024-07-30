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Форум в Татарстане соберет редакторов и журналистов крупных национальных СМИ РФ
С 28 по 30 августа в Казани состоится X, юбилейный Форум национальных СМИ, сообщают организаторы.
В этом году событие пройдет в IT-парке имени Башира Рамеева. Ежегодно в форуме принимают участие руководители крупных региональных, областных и районных изданий, телерадиокомпаний и информагентств.
Гостей мероприятия ожидают семинары по журналистскому мастерству, экскурсии, пленарное заседание с участием крупных изданий из разных регионов страны.
Свое участие в событии подтвердили СМИ и другие представители медиа из Башкортостана, Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Тюменской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской областей, Марий Эл, Мордовии, Пермского края, Удмуртии, Чувашии, Северной Осетии – Алании, ЯНАО, Якутии, ЛНР, Чечни, Чукотского АО.
Ранее форум проводился под названием «Конгресс региональных и национальных СМИ». Впервые событие состоялось в 2005 году и собрало 150 делегатов из 40 российских регионов и стран СНГ. Его итогом стало обращение в Государственную Думу – вынесенные предложения в дальнейшем использовались при внесении изменений в законодательство, регулирующее сферу массмедиа.
В 2014 году конгресс был переименован в форум. С этого периода он проводится в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан».
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