Форум «TIME: Россия – Индия» пройдет в Казани с 14 по 17 октября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российско-индийский бизнес-форум «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность» во второй раз пройдет в Казани с 14 по 17 октября. В этом году мероприятие будет ориентировано на развитие практического сотрудничества и запуск совместных проектов двух стран, сообщает РИА Новости.

Регистрация участников, а также аккредитация представителей СМИ и блогосферы уже начались. Форум пройдет в Международном выставочном центре «Казань Экспо» и станет площадкой для развития партнерства между бизнесом и государственными структурами России и Индии.

Главная цель форума – перевести обсуждения в практическую плоскость и создать условия для реализации конкретных проектов. В частности, участники планируют наладить целевые B2B-связи, проработать планы дальнейшего взаимодействия и содействовать увеличению взаимной торговли России и Индии.

В деловую программу войдет пленарное заседание «Россия и Индия: время регионов». Также состоится выставка «Индия и Россия: новые подходы в сотрудничестве» и пройдут отраслевые сессии, посвященные логистике, инвестициям, медицине, IT, энергетике и агропромышленному комплексу. Кроме того, для участников организуют промышленные экскурсии, культурные и спортивные мероприятия.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отметила, что форум должен стать постоянной площадкой, на которой достигнутые договоренности будут переходить в конкретные проекты. По ее словам, организаторы делают акцент на детальной отраслевой работе, прямых контактах между участниками и вовлечении регионов.

Такая работа должна способствовать достижению стратегической цели по увеличению российско-индийского товарооборота до 100 млрд долларов.

Первый бизнес-форум «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность» состоялся в Казани в октябре 2025 года. Тогда в его рамках прошли 15 деловых сессий по ключевым направлениям развития. Участниками стали около 3,4 тыс. человек из 23 стран, 22 административных территорий Индии и 35 российских регионов.

По итогам первого форума стороны подписали 19 соглашений о сотрудничестве. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Татарстана и Посольства Индии в России.