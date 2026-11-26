Фото: пресс-служба «Татнефти»

Около 170 сотрудников «Татнефти» и студентов Высшей школы нефти приняли участие в двухдневном форуме корпоративного волонтерства «Татнефть с Добром». Мероприятие объединило добровольцев для обмена опытом и реализации социальных инициатив, сообщила газета «Нефтяные вести».

В этом году форум прошел под девизом «От вдохновения– к действиям». Его участники обсудили развитие корпоративного добровольчества, посетили обучающие тренинги и практические мастерские. Новшеством стала «Мастерская большого Добра», объединившая пять направлений волонтерской деятельности: социальное, интеллектуальное, экологическое, зооволонтерство и фит-волонтерство.

В «Татнефти» волонтерством занимаются более 7,5 тыс. сотрудников из 80 тыс. работников компании. Добровольцы помогают детям и пожилым людям, поддерживают приюты для животных, участвуют в экологических акциях и проводят просветительские мероприятия.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Среди участников форума – волонтеры с многолетним опытом. Например, Альбина Ризванова уже восемь лет курирует движение «Верный друг» в Лениногорске. Вместе с командой она занимается стерилизацией и вакцинацией бездомных животных, лечением и поиском для них новых хозяев. За это время добровольцы помогли обрести дом более чем 1,1 тыс. собак и 1,3 тыс. кошек.

«Многие думают, что наша работа – помощь животным. Но на самом деле это помощь людям. Город становится чище, в детях воспитываются любовь и сострадание, ответственность за того, кого приручили», – рассказала Ризванова.

Около 16 лет занимается добровольчеством ведущий инженер «ТатАвтоматизации» Александр Сбоев. Он организовал службу психологической помощи «Ангел7д», в команде которой сегодня работают около 60 специалистов из разных регионов России и других стран. Психологи бесплатно консультируют обратившихся в онлайн-формате.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

«Я живу добротой, любовью, заботой о ближнем. Хочется помогать, чтобы окружающие люди чувствовали себя чуть-чуть счастливее», – поделился Сбоев.

Почти 20 лет занимается волонтерством и инженер Центра информационной безопасности «Татнефти» Елена Камалова. Она выбрала интеллектуальное направление: участвует в проектах по профилактике болезни Альцгеймера, цифровой безопасности ветеранов и обучению школьников кибербезопасности.

«Добра, которое есть в сердце, настолько много, что им хочется делиться – научить, передать опыт и подвигнуть кого-то личным примером», – объяснила Камалова.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Практическая часть форума прошла в формате «Мастерской большого Добра». Участники разделились на команды по пяти направлениям волонтерства и отправились на тематические площадки, где смогли применить полученные знания в деле.

Зооволонтеры вместе с хоккеистами альметьевского «Нефтяника» посетили фонд помощи бездомным животным «Путь домой». Они построили будки для собак, навели порядок в вольерах и уделили внимание четвероногим подопечным. В фонде сейчас содержатся около 150 собак и 40 кошек.

Команда социального волонтерства организовала концерт и творческие мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Интеллектуальные волонтеры провели интерактивные лекции и квиз о Целях устойчивого развития.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Экологическое направление включало эколекторий, разборку старых мобильных телефонов и сортировку пластиковых крышечек, из которых изготовили настольные игры. А фит-волонтеры провели для представителей старшего поколения мастер-класс по бадминтону и небольшой турнир.

Завершился форум благотворительным хоккейным матчем между командами «Нефтяник» и «Динамо-Алтай». Его почетными гостями стали воспитанники детских домов Альметьевска, Лениногорска и Елабуги. Ребята приняли участие в символическом вбрасывании шайбы перед началом игры. В знак поддержки волонтеры «Татнефти» и игроки обеих команд подарили детям шарфы с клубной символикой.

Для болельщиков в фойе арены организовали экологические игры, творческие мастер-классы и благотворительный барбершоп. Собранные средства направили в детские дома, воспитанники которых посетили матч. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Нефтяника».