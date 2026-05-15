Форум татарских IT-специалистов планируют провести в Казани осенью

У Всемирного конгресса татар может появиться еще один форум – форум татарских айтишников. Такой идеей с «Татар-информом» поделился глава всемирного форума татарской молодежи Райнур Хасанов.

«Возможно, он будет сперва маленький. Планируется провести его в Казани осенью в этом году», — рассказал корреспонденту Хасанов.

В первый год форум, предположительно, будет представлять из себя небольшой по масштабу и продолжительности (около ста человек, до двух дней) «жыен» татарских айтишников, но не только программистов, а всех, кто так или иначе связан со сферой IT.

«Татарский айтишник – это специалист-татарин, который работает в сфере IT, и ему интересно развивать татарский язык в цифровом мире», – дал свое определение Хасанов.

Ранее он выступил на заседании национального совета «Милли Шура», где рассказал о результатах акций «Татарча диктант» и «Мин татарча сөйләшәм!». Татарский диктант в этом году написали суммарно более миллиона человек, а «МТС» посетили около 25 тысяч участников.