Форум студенческих советов общежитий в Казани соберет учащихся 65 вузов России

Сегодня в Казани пройдет открытие Всероссийского форума студенческих советов общежитий. Форум на базе Казанского государственного энергетического университета будет проходить с 18 по 21 ноября, сообщила пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ .

«Представители 65 высших учебных заведений РФ, 10 из которых — педагогические вузы, примут участие в форуме. Студенческий совет Казанского федерального университета будет представлять Приволжский федеральный округ. Всего в мероприятии примут участие 250 студентов, экспертов и организаторов, среди которых 30 будут из разных казанских вузов», — рассказали в пресс-службе минмола.

Эксперты оценят знания 11 команд в сфере нормативно-правовой деятельности органов самоуправления, навыки создания проектов, направленных на улучшение жилищно-бытовых условий и арт-объектов общежитий, а также изучат опыт работы студсовета в вузе.

Участниками форума являются студенты высших образовательных учереждений — руководители структурных подразделений, отвечающие за работу со студентами и члены студенческих советов общежитий. По итогам образовательного модуля будет создана единая площадка для взаимодействия студенческих советов общежитий.