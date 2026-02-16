Форум РСПП «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти» стартовал в Москве

В Москве начал работу форум РСПП «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти», посвященный вопросам подготовки специалистов для приоритетных отраслей экономики. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в обращении к участникам отметила, что для достижения национальной цели по формированию устойчивой и динамичной экономики к 2030 году необходимо создать эффективную систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Решению этой задачи способствует национальный проект «Кадры», основанный на прогнозировании потенциального спроса на специалистов. С 2025 года такой прогноз формируется на семилетний период с учетом не только создания новых рабочих мест, но и выбытия сотрудников, в том числе в связи с выходом на пенсию. До 2032 года в экономику предстоит вовлечь порядка 12 млн человек.

«В связи с этим ключевые задачи – это точное прогнозирование перспективной потребности, качественная профориентация, позволяющая каждому молодому человеку найти свое призвание, сближение потребностей работодателей и программ подготовки. В этом направлении ведется активная работа Минтрудом, кадровыми центрами, и я знаю, что бизнес принимает самое активное участие», – подчеркнула Голикова.

Для подготовки специалистов в соответствии с запросами рынка Минтруд совместно с объединениями работодателей развивает систему профессиональных квалификаций. С 2013 года утверждено 1700 профстандартов, которые используются при формировании образовательных программ.

Кроме того, продолжается развитие института наставничества. Вступили в силу изменения в законодательство, регулирующие труд наставников и порядок выплат, а также подготовлены методические рекомендации по организации наставничества.

В рамках нацпроекта «Кадры» также реализуются бесплатные программы переобучения для опытных работников. Ежегодно ими охватывается более 100 тыс. человек.