Форум «РОСТКИ» занял первое место на Russian Event Awards 2026
IV Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» занял первое место на Russian Event Awards 2026 в номинации «Лучшее деловое событие». Об этом сообщили в канале форума в МАКСе.
По итогам финала Международной премии в области событийного туризма проект АНО «Дирекция международных программ» получил диплом I степени.
Организаторы отметили, что награда стала признанием совместной работы Татарстана, партнеров и команды форума.