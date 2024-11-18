Форум «РОСТКИ» в 2025 году перенесут на август по просьбе китайцев

Третий международный форум «РОСТКИ» в Татарстане пройдет 18-19 августа 2025 года, что связано с многочисленными просьбами китайских делегаций. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала глава АИР РТ Талия Минуллина.

«Все спрашивают, почему на лето перенесли. Это связано с китайцами. Они лично обратились к Раису республики Рустаму Минниханову, причем несколько раз, с просьбой перенести это все на август. Слишком активная у них осень по деловой активности. Совпадает со многими мероприятиями, которые проходят в Китае в это время», – рассказала она.

Минуллина отметила, что свою роль сыграли и благоприятные для гостей из Поднебесной климатические условия. «18-е выбрано, потому что они восьмерку очень любят, август — это как раз восьмой месяц. И мы приняли решение ориентироваться на эти даты», – заключила Минуллина, добавив, что в следующем году организаторы постараются сократить программу.