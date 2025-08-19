Форум «РОСТКИ» стал площадкой для награждения молодых лидеров БРИКС и ШОС

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Церемония вручения Премии молодых лидеров БРИКС и ШОС, организованная Министерством по делам молодежи Татарстана, состоялась сегодня на площадке форума «РОСТКИ». Об этом сообщили в Телеграм-канале форума.

Мероприятие объединило талантливую молодежь из стран БРИКС и ШОС, чьи инициативы формируют новые социальные, научные и культурные тенденции.

Лауреаты были отмечены в пяти номинациях: «Молодой медиа-инфлюенсер года», «Социальное решение года», «Научно-инновационный проект года», «Проект года в области публичной дипломатии» и «Эко-инициатива года».

Премию вручали представители власти, международных организаций и экспертного сообщества, среди которых – министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, директор Национального центра народной дипломатии ШОС в России Станислав Королев, директор Международной школы БРИКС+ Гюнай Абилова, шеф-редактор TV BRICS Анна Лисина и руководитель дирекции международного сотрудничества Фонда креативных индустрий Ульяновской области Кира Иванова.

Премия стала не только признанием достижений молодых лидеров, но и важной площадкой для обмена опытом, где идеи обретают реальные формы и способствуют развитию государств-участников.

Видео: Телеграм-канал Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество»