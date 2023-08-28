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На форум «РОСТКИ» зарегистрировались участники из 13 стран и 47 регионов России
На первый Международный форум «РОСТКИ – «Россия-Китай: взаимовыгодное сотрудничество» уже зарегистрировались более 1,5 тыс. участников. Однако особый ажиотаж ожидается в последнюю неделю, сообщила сегодня руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на пресс-конференции в «Татар-информе».
«В настоящее время зарегистрировано более 1,5 тыс. участников из 47 регионов России. Зарегистрировались представители 13 стран – Марокко, Камеруна, ЮАР, Турции и других», – сказала она.
Бизнес-форум пройдет в столице Татарстана 7-8 сентября на территории «Казань-Экспо». Ожидаются делегации из провинций, с которыми у Татарстана подписаны межрегиональные межправительственные соглашения: Шаньдун, Хунань, Сычуань, Аньхой, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Чунцин, делегации из городов-побратимов. Также участие в форуме примут бизнес-делегации партнеров российских предприятий в сфере промышленности.
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