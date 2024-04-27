Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Форум «Родные-Любимые» собрал в Казани семьи из 27 районов Татарстана
В Казани прошел семейный форум «Родные-Любимые», на который приехали семьи из 27 районов Татарстана. Они посетили лекцию детского подросткового психолога и арт-терапевта Зульфиры Болатовой «Институт семьи в современном обществе, особенности воспитания детей в новых условиях». Параллельно провел творческую встречу «Содружество поколений» директор консультативно-методического центра «Лесное чудо», кандидат педагогических наук и автор песен Владимир Дергунов. Мероприятие организовало Татарстанское отделение «Движения первых».
«Атмосфера и обстановка нашего форума предполагают душевный разговор. Он наполнен любовью, добротой, теплотой и заботой. Мы понимаем, что если ребенок сам не поверит и не захочет чего-то, то всё бесполезно, не помогут никакие призывы или наставления. Но вот если он захотел, то уже начинаешь думать, кто кого воспитывает. Это двусторонний процесс. Мы любим и думаем, что воспитываем, но и они также влияют на нас, как и мы на них», — отметил помощник Раиса Татарстана, руководитель «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.
Общественник добавил, что «Движение первых» должно стать своеобразным помощником для родителей. В организации стараются формировать окружение детей.
«Именно окружение формирует наши взгляды, ценности, мировоззрение, а потом и наши поступки, культуру поведения», — пояснил помощник Раиса РТ.
Для детей и родителей состоялись несколько мастер-классов и иных активностей, в которых родители могли принять участие вместе со своими детьми. Это и раскраска большого рисунка с символикой форума, и изготовление поделок из бумаги, и фотозона с яркими персонажами.
«У нас всех одна цель: чтобы ребенок вырос здоровым, красивым, а мы были спокойны за его будущее, а значит, и за [будущее] свое и всей страны. Но без совместных усилий ничего не получится. Хочу поблагодарить родителей нашей республики за активную жизненную позицию», — обратилась к участникам форума на церемонии открытия заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.
Чиновница предложила сделать форум «Родные-Любимые» традиционным, потому что, по ее мнению, семья — это самая главная ценность.
«Только если мы с вами будем идти к единой цели, наступит счастливое будущее, о котором мы все мечтаем», — поделилась в завершение своей речи видением имеющихся перспектив замминистра.
Финальным моментом форума стал спектакль «Волшебный подарок дружбы», который подготовили сами дети из «Движения первых».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»