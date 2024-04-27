Форум «Родные-Любимые» собрал в Казани семьи из 27 районов Татарстана

В Казани прошел семейный форум «Родные-Любимые», на который приехали семьи из 27 районов Татарстана. Они посетили лекцию детского подросткового психолога и арт-терапевта Зульфиры Болатовой «Институт семьи в современном обществе, особенности воспитания детей в новых условиях». Параллельно провел творческую встречу «Содружество поколений» директор консультативно-методического центра «Лесное чудо», кандидат педагогических наук и автор песен Владимир Дергунов. Мероприятие организовало Татарстанское отделение «Движения первых».

«Атмосфера и обстановка нашего форума предполагают душевный разговор. Он наполнен любовью, добротой, теплотой и заботой. Мы понимаем, что если ребенок сам не поверит и не захочет чего-то, то всё бесполезно, не помогут никакие призывы или наставления. Но вот если он захотел, то уже начинаешь думать, кто кого воспитывает. Это двусторонний процесс. Мы любим и думаем, что воспитываем, но и они также влияют на нас, как и мы на них», — отметил помощник Раиса Татарстана, руководитель «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.

Общественник добавил, что «Движение первых» должно стать своеобразным помощником для родителей. В организации стараются формировать окружение детей.

«Именно окружение формирует наши взгляды, ценности, мировоззрение, а потом и наши поступки, культуру поведения», — пояснил помощник Раиса РТ.

Для детей и родителей состоялись несколько мастер-классов и иных активностей, в которых родители могли принять участие вместе со своими детьми. Это и раскраска большого рисунка с символикой форума, и изготовление поделок из бумаги, и фотозона с яркими персонажами.

«У нас всех одна цель: чтобы ребенок вырос здоровым, красивым, а мы были спокойны за его будущее, а значит, и за [будущее] свое и всей страны. Но без совместных усилий ничего не получится. Хочу поблагодарить родителей нашей республики за активную жизненную позицию», — обратилась к участникам форума на церемонии открытия заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Чиновница предложила сделать форум «Родные-Любимые» традиционным, потому что, по ее мнению, семья — это самая главная ценность.

«Только если мы с вами будем идти к единой цели, наступит счастливое будущее, о котором мы все мечтаем», — поделилась в завершение своей речи видением имеющихся перспектив замминистра.

Финальным моментом форума стал спектакль «Волшебный подарок дружбы», который подготовили сами дети из «Движения первых».

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России был объявлен Годом семьи. В документе говорилось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Правительство страны 9 января утвердило план мероприятий. Позднее, 7 февраля, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане также утвержден план соответствующих мероприятий.