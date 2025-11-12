Форум «Родители онлайн 2.0» состоится 15 ноября в Нижегородской области

Окружной форум «Родители онлайн 2.0» состоится в Нижегородской области 15 ноября. Об этом сообщает «Время Н».

Мероприятие пройдет на базе Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина и организовано Российским обществом «Знание» совместно с министерством просвещения РФ и Росдетцентром.

Главная цель форума – создать площадку для открытого диалога, обмена лучшими практиками и укрепления роли родительского сообщества в формировании единого воспитательного пространства страны.

Среди почетных гостей мероприятия – министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, заместитель директора ФГБУ «Росдетцентр» Ольга Марченко, директор по работе с образовательными организациями Российского общества «Знание» Альбина Бикбулатова, ректор Нижегородского педагогического университета имени Козьмы Минина Виктор Сдобняков.

Участники обсудят вопросы, связанные с эффективным взаимодействием семьи и школы: преодоление формализма в общении, создание атмосферы доверия и взаимопомощи, использование цифровых решений для упрощения взаимодействия, совместное воспитание личности и гражданина, активизация родительского потенциала и поддержка инициатив.

Форум «Родители онлайн 2.0» станет подготовкой к Всероссийскому съезду родительских комитетов, который пройдет в Москве с 17 по 19 ноября.

Укрепление института семьи соответствует целям национального проекта «Семья».