Форум работающих женщин «Женское здоровье» прошел в Казани

Сегодня в Казани на базе санатория «Ливадия-Татарстан» прошел II Республиканский форум работающих женщин «Женское здоровье», с инициативой проведения которого выступили члены Федерации профсоюзов Татарстана. В рамках форума состоялось совместное заседание объединения женщин-депутатов Госсовета «Мәрхәмәт – Милосердие» и членов Комиссии Генсовета ФНПР по правам трудящихся женщин. Парламентарии обсудили дополнительные меры соцподдержки женщин, работающих в производственных и непроизводственных сферах экономики. Участие в совместном заседании приняли депутат Госдумы ФС РФ, член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова, Секретарь Госсовета Лилия Маврина, депутаты республиканского парламента Елена Кузьмичева, Ирина Терентьева, Светлана Захарова, Ольга Воронова, Алсу Надршина, Рузиля Тимергалиева и Ильдар Шамилов, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Немаловажным фактором, влияющим на здоровье женщины, а в конечном счете и на здоровье нации, являются условия труда, в которых она работает, - подчеркнула Елена Кузьмичева, - женщинам, по сравнению с мужчинами, требуются дополнительные меры охраны труда».

Как отметила Елена Кузьмичева, неблагоприятные условия труда повышают риск травм и профзаболеваний среди женщин, негативно влияя на их здоровье и репродуктивную функцию. Важную роль в решении этих проблем играют соглашения и коллективные договоры, содержащие положения о регулировании труда женщин и охране их здоровья. Вопросы улучшения условий труда отражены в программах по охране труда, принятых в 45 муниципалитетах и различных отраслях экономики региона.

Елена Кузьмичева обратила внимание и на тот факт, что на многих предприятиях республики успешно реализуются программы по улучшению условий труда. В частности, она привела в пример ПАО «КАМАЗ», где в 2024 году благодаря вложениям в размере 2,08 млн рублей улучшили условия работы для 22 598 сотрудников, включая 11 694 женщин. Также в числе положительных практик депутат обозначила программы модернизации, которые реализуются на ЭПУ «Альметьевскгаз» и АО «Сетевая компания» в Набережных Челнах. Здесь выводят из эксплуатации устаревшее оборудование и обновляют бытовые помещения.

Однако, несмотря на усилия по улучшению условий труда в Татарстане, проблема профессиональных заболеваний остаётся актуальной. В 2024 году, согласно данным Роспотребнадзора, диагнозы профессиональных заболеваний установлены 230 работникам, в том числе 53 женщинам (23%).

Наиболее частными случаями нарушений трудовых прав женщин, как отметила Елена Кузьмичева, остаются несоблюдение условий труда при подъеме и перемещении тяжестей, привлечение к сверхурочной работе, ночным сменам, выходным и праздничным дням и т.д.

На заседании также обозначили примеры, когда для защиты прав работающих матерей в коллективные договоры включают обязательства работодателей совместно с профсоюзами. Это предоставлении гибкого рабочего времени женщинам с детьми до 16 лет, установление сокращенного рабочего времени для женщин с детьми до 8 лет, дополнительных оплачиваемых дней женщинам, имеющим детей до четырнадцати лет и другие.

Татьяна Ларионова подчеркнула важность соблюдения баланса между правами работающих женщин и их ответственностью. Она отметила, государством предоставляется много льгот и мер поддержки для работающих женщин. При этом важно, чтобы и сотрудницы ответственно подходили к сохранению своего здоровья и исполнению своих обязанностей.

Комментируя итоги заседания Светлана Захарова подчеркнула, что тема женского здоровья является приоритетной, особенно в свете реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Данный проект уделяет значительное внимание вопросам семьи, отцовства, материнства и детства, продлению активного периода жизни.

«Очень важно, что работающие женщины сегодня занимаются своим здоровьем, отметила Светлана Захарова, - в настоящее время законодательно прописано, что на диспансеризацию выделяется дополнительный день, который оплачивается, и важно, чтобы сами женщины поняли, что их здоровье — всё-таки в их руках».

В работе II Республиканского форума работающих женщин приняли участие сотни профсоюзных лидеров и активистов из многих муниципалитетов республики, депутаты Госдумы РФ, Госсовета, представители профильных министерств и ведомств.

В рамках форума также прошла акция «Работающие женщины – фронту». Очередная колонна с гуманитарным грузом, собранным при поддержке профсоюзного движения республики, была отправлена в зону СВО.