Форум «Работа молодым» проходит на четырех площадках Татарстана

Всероссийский молодежный форум «Работа молодым» проходит в этом году на четырех площадках Татарстана. Его участниками в Казани стали 600 представителей движения студотрядов из 20 регионов страны. О программе форума рассказал сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов РТ Василий Ислаев.

«Сегодня утром форум начал работу в Казани. Также мы проводили мероприятия 15 апреля в Набережных Челнах и планируем 22 мая в Альметьевске, а в июне — на территории ОЭЗ „Алабуга“. На форуме будут обсуждаться вопросы занятости молодежи с представителями министерств и ведомств, работодателями. Пройдут маркеты вакансий, мастер-классы, консультации по развитию карьеры», — сообщил он.

Сегодня в рамках форума в ИТ-парке им. Башира Рамеева состоялось заседание межведомственного координационного совета по вопросам развития деятельности студенческих трудовых отрядов в Татарстане. Также открылся третий трудовой семестр студенческих сельскохозяйственных отрядов. Кроме того, в программе форума — Всероссийское совещание с предприятиями-партнерами по развитию студенческих производственных отрядов, стратегическая сессия по развитию студенческих производственных отрядов на территории России и другие мероприятия.