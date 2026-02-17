Форум «Образование – 2026» для будущих абитуриентов прошел в Казани

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

В День российских студенческих отрядов, 17 февраля, Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» в Республике Татарстан провел ежегодный форум «Образование – 2026 (высшее образование)» для будущих абитуриентов. Об этом сообщает пресс-служба партии.

На площадке собрались учащиеся казанской школы №15 и лицея №35 «Галактика» – старшеклассники, которым в ближайшее время предстоит выбирать профессию и определяться с дальнейшим обучением.

Форум открыла заместитель руководителя Штаба Анастасия Исаева. Она поприветствовала школьников, представила работу площадки и дала старт выставке студенческих трудовых отрядов «Люди, которые строят себя».

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

По ее словам, участники встречи находятся на пороге важного решения, и организаторы стремились показать, что студенчество – это не только учеба, но и возможности для самореализации, дружбы и первых профессиональных достижений.

О возможностях для молодежи рассказал руководитель Лиги студентов Шамиль Якубов. Он сообщил, что сегодня организация объединяет 158 тысяч студентов, 45 вузов, 123 средних специальных учебных заведения и работает в девяти городах.

По его данным, в рамках Лиги действуют 1500 студенческих сообществ, ежегодно реализуется 260 социально значимых проектов. Якубов также подробно остановился на ключевых направлениях деятельности, форумах и конкурсах, в том числе на премии «Студент года», которая ежегодно собирает около 220 участников.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

После презентаций для школьников провели интеллектуальную разминку. Ивент-менеджер Штаба Георгий Зубко организовал викторину «Бәйге». Участники отвечали на вопросы и узнавали новые факты о движении, которому в этом году исполняется 67 лет.

О том, как участие в студенческих отрядах помогает выстраивать карьеру, рассказала заместитель директора ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов» Дарья Исламгулова. Она представила национальную премию «Труд крут», направленную на поддержку трудоустройства молодежи, а также сообщила о международных проектах Российских студенческих отрядов. Возможность работать за пределами страны, как отмечалось на встрече, вызвала у школьников особый интерес.

Директор молодежного центра «Сәләт» Айгуль Габдрахманова пригласила участников в Дом «Сәләт» и рассказала о Республиканской школе вожатого, подготовке кадров и образовательных проектах центра. Она подчеркнула, что «Сәләт» – это крупная платформа с международной деятельностью, где каждый может найти направление по интересам.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Серию выступлений завершил специалист сектора по работе с территориями, руководитель волонтерского центра ФК Рубин Айнур Багаутдинов.

Он рассказал о добровольческих движениях Татарстана, возможностях платформы ДОБРО.РФ и о том, какую роль волонтерство играет в профессиональном развитии и личной жизни. Для многих школьников, которые уже задумываются о получении первой волонтерской книжки, эта информация стала практическим ориентиром.

Форум завершился чаепитием, во время которого участники смогли пообщаться со спикерами в неформальной обстановке, задать вопросы о поступлении и первых шагах в выбранной профессии.