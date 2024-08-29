Форум национальных СМИ в Казани собрал делегатов из 33 регионов России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани стартовал Всероссийский форум национальных средств массовой информации, куда приехали делегаты из 33 регионов страны. Началось мероприятие с панельной сессии с участием Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

«Сегодня власть не может полноценно работать без средств массовой информации, без их помощи во взаимодействии с населением. Данный форум проводится с 2005 года. В нем активно участвуют руководители и главные редактора крупных национальных и специализированных СМИ из свыше 30 регионов. Они обмениваются опытом, совершенствуют журналистское мастерство в тонкой и чувствительной сфере национальной политики. Сегодня здесь находятся представители 33 субъектов, это говорит о востребованности таких мероприятий», — обратился к участникам форума парламентарий.

Он рассказал и о реализации национальной политике в Татарстане и межнациональном и межконфессиональном мире, в котором живёт наш регион. Особенно Мухаметшин отметил роль СМИ как инструмента этнокультурного просвещения.

«Особенно это актуально в нынешних условиях. СМИ выступают большими помощниками в укреплении общенационального единства, сохранении этнического и этнокультурного многообразия», — пояснил парламентарий.

На пленарной сессии форума выступит целый ряд спикеров. Многие из них — руководители региональных национальных СМИ, которые поделятся лучшими практиками. В том числе они направлены на противодействие попыткам раскачки национального вопроса со стороны недружественного Запада, заметил зампредседателя комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа госвласти РТ Александр Терентьев.

«Самый серьезный сегодняшний вызов — действия недружественного Запада, который всеми силами старается нанести России стратегическое поражение. При этом у них мы видим полное разложение традиционных ценностей, института семьи, пропаганду однополых браков и смену пола даже у детей, беспрецедентные санкции и многое другое», — заявил он.

Обратил он свое внимание и на недавнее задержание Павла Дурова. По словам Терентьева, оно продиктовано политическим подтекстом.

В программе Форума запланированы семинары по журналистскому мастерству, ознакомительные экскурсии для гостей, пленарное заседание с участием руководителей крупных региональных, областных, районных специализированных и национальных изданий, телерадиокомпаний, информационных агентств из субъектов Российской Федерации.

Также в рамках Форума будет организована выставка, в том числе презентация проекта «Традиционный костюм народов Поволжья», представляющая национальную одежду народов (русских, татар, башкир, марийцев, мордвы, чувашей и удмуртов) с учетом их локальных традиций на территории Республики Татарстан.

Отметим, что форум организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и проводится в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан».