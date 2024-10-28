Форум «Казаныш» соберет гостей и экспертов из более чем 20 стран

В международном архитекторно-строительном форуме «Казаныш», который пройдет в столице Татарстана с 5 по 7 декабря, примут участие представители более чем 20 стран. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Мероприятие соберет более 5 тысяч гостей и экспертов, в том числе порядка 250 спикеров из КНР, Индии, Ирана, Эфиопии, Саудовской Аравии, ЮАР и других стран. Ожидается, что оно станет продолжением саммита в формате БРИКС+.

«В рамках форума „Казаныш“ совместно с иностранными коллегами будем обмениваться опытом и обсуждать, как с помощью этой синергии людей, идей и ресурсов создаются возможности для развития наших городов», — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

В мероприятии примут участие главы городов и главные архитекторы из стран БРИКС+ ректоры и деканы вузов, градостроители.

По словам Метшина, деловая программа форума будет самой насыщенной за все время его проведения.