Форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия в Казани соберет 1000 участников

С 4 по 9 декабря в Казани состоится Международный форум к 50 летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. В столице РТ съедутся около тысячи делегатов из России и дружественных стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Торжественное открытие и пленарное заседание пройдут 5 декабря. В последующие дни на различных городских площадках будут организованы тематические мероприятия. С 6 по 7 декабря состоятся конференции управляющих объектами, молодых специалистов в сфере всемирного наследия, по тематике промышленного и религиозного наследия, проекта «Великий шелковый путь» и восстановления Пальмиры, а также молодежная модель Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года — один из наиболее эффективных и широко признаваемых международных актов, разработанных под эгидой ЮНЕСКО. В ее рамках формировался Список всемирного наследия.