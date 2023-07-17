Форум «iВолга-2023» соберет молодежь из 88 регионов России

фото: пресс-служба полномочного представителя Президента России в ПФО

С 21 по 29 июля в Самарской области пройдет молодежный форум «iВолга-2023». Гостями события станут 2 тыс. участников из 88 регионов страны, в том числе из четырех новых субъектов Федерации, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.



Впервые форум проведет полноценная команда от всех 14 регионов ПФО. За каждым из них будет закреплено свое направление: образовательная смена, специальный образовательный трек или окружная активность. Сквозной тематикой станет «Организация событий».

Резиденты события пройдут программу, в которую войдут восемь профильных смен, в том числе «Флагманы молодежи», организованная Татарстаном. На площадке форума будет открыта Выставка научно-технического творчества молодежи округа, подготовленная Мордовией.

В пресс-службе полпреда напомнили, что лучшие проекты участников форума получат грантовую поддержку.

Помимо образовательной, гостей ожидает насыщенная культурно-досуговая программа. Это в том числе фестивали народных праздников ПФО, разработанные Татарстаном, Башкирией и Чувашией, Фестиваль начальной военной подготовки от Оренбургской области, танцевальный фестиваль «iВолга Баттл — 2023» от Удмуртии и Ульяновской области, кубок Приволжья по КВН (Самарская область), и множество других культурных и спортивных событий, концертов.

По доброй традиции на площадке пройдет Фестиваль «iВолга поколений», на котором встретятся участники, организаторы и эксперты прошлых лет. А в рамках специального трека «Поколение Первых» участие в «iВолге» примут школьники в возрасте 14-17 лет, педагоги и родители. Участниками форума ежегодно становятся дети, люди с ограниченными возможностями здоровья, волонтеры серебряного возраста.