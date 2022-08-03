Форум «Добрая Казань» вернется в столицу Татарстана после двухлетнего перерыва

В столице Татарстана после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией Covid-19, состоится форум «Добрая Казань». Идею организовать пятое, юбилейное мероприятие на XV сессии Казанской городской Думы добрил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он поручил рассмотреть возможность проведения форума до конца этого года. «Мы будем его готовить, вносите предложения. Напомню, что „Добрая Казань“ — один из 12 приоритетов развития города. Традиционно форум дает старт реализации новых проектов, открывает для нас новые практики. Соберемся, сверим часы, выстроим планы, изучим новый опыт, который можно будет применить в нашем городе», — сказал градоначальник.

Замруководителя исполкома по соцвопросам Гузель Сагитова сообщила, что уже сформирована предварительная программа мероприятия и составлен предварительный список его участников.

На сессии депутат Казгордумы, директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова также уточнила у Гузель Сагитовой о судьбе фестиваля «Добрая волна», который проводит мэрия Казани и Академия популярной музыки Игоря Крутого. Санникова отметила, что созданный как городской проект впоследствии вышел на всероссийский уровень.

Проведение фестиваля «Добрая волна», добавила она, станет возможным в случае появления гранта. «Мы надеемся, что Академия Игоря Крутого получит грант, и в осенне-зимний период отборочные туры пройдут по всей России. Я очень надеюсь, что удастся совместить форум „Добрая Казань“ с фестивалем», — поделилась она.