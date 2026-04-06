Форум «Добрая Казань. Инклюзия как новая социальная норма» пройдет с 23 по 24 апреля

С 23 по 24 апреля столица Татарстана станет местом проведения международного форума-дискуссии «Инклюзия как новая социальная норма: вызовы и решения». Об этом заявила директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова на деловом понедельнике в мэрии.

«Это событие приурочено к десятилетию проекта „Добрая Казань“ и соберет на одной площадке ведущих экспертов в области инклюзии и благотворительности. Форум проводится на площадке ЦКС „Московский“ при поддержке мэрии города Казани и гранта Благотворительного фонда „Татнефть“», – заявила докладчица.

По словам Мерзляковой, форум объединит примерно 250 участников из разных регионов России, среди которых – Москва, Санкт-Петербург, Киров, Красноярск, Новосибирск и другие, а также из четырех зарубежных стран: Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Израиля и Казахстана.

Пленарное заседание форума будет посвящено теме равенства возможностей архитектуры инклюзивной среды. В рамках мероприятия запланирована насыщенная программа с участием ведущих федеральных и международных экспертов.

Завершится форум стратегической сессией, посвященной самому острому и актуальному вопросу – взрослению детей с инвалидностью и переходу их на новый этап жизни.