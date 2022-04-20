В Иннополисе определили победителей международного хакатона по искусственному интеллекту

В Университете Иннополис подвели итоги международного хакатона по искусственному интеллекту Global AI Challenge. В соревнованиях приняли участие 90 команд из 15 стран, они представили кейсы, актуальные для развития науки и решения практических задач современной медицины. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«И мне очень приятно, что победителями Global AI Challenge стали российские разработчики. Ребята не только показали великолепные результаты, но и внесли вклад в цифровизацию экономики страны. Со своей стороны Правительство также будет способствовать тому, чтобы представленные решения разработчиков нашли применение на практике, в том числе в рамках реализации федерального проекта “Искусственный интеллект”. До конца года планируется провести 36 региональных и окружных хакатонов в субъектах страны», – цитирует вице-премьера России, председателя набсовета Университета Иннополис Дмитрия Чернышенко пресс-служба.

По итогам международного хакатона первое место заняла команда ClosedAI из Москвы, им уступила команда Gradient Kekpointing из Сколково. Третье место разделили команды DrugANNs из Москвы и Semyons, в составе которой разработчики из Санкт-Петербурга и Вены. Призовой фонд мероприятия составил 1,2 млн рублей.