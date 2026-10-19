Международный студенческий форум «Диалог культур: Россия – исламский мир» впервые пройдет в Казани. В нем примут участие студенты, молодые исследователи и активисты из 22 стран, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Организаторами выступают Российский исламский институт, Группа стратегического видения «Россия – исламский мир» и Университет гуманитарных наук имени Мухаммада бен Зайеда при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Форум пройдет в рамках программы «Казань – культурная столица исламского мира – 2026».

Участники обсудят общие ценности, межкультурный диалог, молодежные инициативы, медиа и академическую мобильность. В программу также войдут пленарная дискуссия, круглые столы и практический семинар о том, как говорить о религии без стереотипов. Кроме того, для гостей организуют выставку сладостей народов исламского мира.

20 октября в здании Российского исламского института на улице Газовой состоится IV Международная олимпиада по исламским дисциплинам и арабскому языку.

Ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин подчеркнул, что форум призван создать площадку для общения молодежи из разных стран и взаимного знакомства с культурой, религией и общими ценностями.

«Уверен, что наш форум – это уникальное событие не только в масштабах России, но и, без преувеличения, на международном уровне. Подобный формат, объединяющий студенческую молодежь из десятков стран для открытого диалога о культуре, религии и общих ценностях, проводится впервые. Мы создаем площадку, где молодые люди могут не просто говорить друг с другом, но и учиться понимать друг друга – а это и есть основа мира и согласия» – отметил он.