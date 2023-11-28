Форум деловых партнеров Татарстана: Минниханов рассказал, что у татар заложено генами

В Казани завершился 16-й форум «Деловые партнеры Татарстана»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Наши дети должны знать родной язык»

«Татарин — это не только человек, который может говорить на татарском. По духу вы все одинаковы. Мы готовы оказать всякое содействие, чтобы оказать помощь в изучение языка. Наши дети должны знать родной язык. Все остальное заложено у татар генами: любовь к родителям, любовь к труду, любовь к своей религии. Это очень важно и это нужно поддерживать», — обратился Раис Татарстана Рустам Минниханов к гостям и участникам форума «Деловые партнеры Татарстана».

Сегодня в Казани завершился уже 16-й по счету форум. Его основная цель – собрать татарских предпринимателей в Казани, познакомить друг с другом и подняться уровень взаимодействия власти и бизнеса на новый уровень

«Гордимся каждым из вас, у каждого есть дела, которые с достоинством нужно показать другим. Мы изучаем ваш опыт, в то же время, стараемся показать вам то, что делается в Татарстане», — заверил предпринимателей татарстанский лидер.

Рустам Минниханов: «Мы готовы оказать всякое содействие, чтобы оказать помощь в изучение языка. Наши дети должны знать родной язык» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спасибо за помощь участникам СВО

Отдельно Рустам Минниханов отметил представителей бизнеса Татарстана за систематическую помощь участникам СВО. По словам Раиса республики, Казань в этом плане должна и является ориентиром для всех татар.

«Мы едины духом, — подчеркивает руководитель республики. — Такая форма общения между предпринимателями очень нужна, где бы мы ни жили и работали, мы нужны нашей Родине», — заверил собравшихся Минниханов.

Василь Шайхразиев: «Если вы хотите вести свою деятельность в Татарстане, мы всегда открыты сотрудничеству и ждем вас в Татарстане» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

16-й форум «Деловые партнеры Татарстана» стартовал в Казани 26 ноября и завершается сегодня. Заместитель Премьер-министра республики Василь Шайхразиев проводил сегодняшнее заседание и объяснил, в каком направлении движется ежегодный форум.

«Форум "Деловые партнеры Татарстана" с каждым годом совершенствуется. Его формат, содержание, методы соответствуют современным требованиям. Вы все живете в областях, странах, где есть татарские организации. Мы будем благодарны, если вы сможете помочь этим организациям. Если вы хотите вести свою деятельность в Татарстане, мы всегда открыты сотрудничеству и ждем вас в Татарстане», – заверил собравшихся Шайхразиев.

В Казань в эти дни съехались предприниматели со всех концов России и ближнего зарубежья Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На форум съехались татары из регионов России и ближнего зарубежья

В свою очередь председатель Союза «Торгово-промышленная палата РТ» Шамиль Агеев подчеркнул, что в такой большой стране, как Россия, очень много татар.

«Будет лучше, если мы будем работать вместе», – подчеркнул он.

В Казань в эти дни съехались предприниматели со всех концов России и ближнего зарубежья. Среди гостей форума были представители Узбекистана и Кыргызстана. А также бизнесмены из Крыма, Омска, Кургана, Самары, Астрахани, Алтая, Тюмени и других городов, областей.

Шамиль Агеев подчеркнул, что в такой большой стране, как Россия, очень много татар Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первый зампредседателя Правительства Алтайской Республики Виталий Махалов от лица всех гостей выразил отдельную благодарность Рустаму Минниханову.

«Два замечательных дня, замечательное общение. Видно, как вы десятилетиями развивали экономику и промышленность субъектов. Есть чему поучиться. Отношения между Татарстаном и Алтайской Республикой поднялись на новый уровень. Благодарим Вас», – обратился Махалов к Раису республики.

Рустам Минниханов лично передал лыжи школьникам из села Юлдус в Курганской области Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Лыжи – школьникам, ордена и медали – руководителям

Кроме того, на мероприятия подарки и награды получили как школьники, так и руководители различного уровня. К примеру, лично Минниханов передал лыжи школьникам из села Юлдус в Курганской области.

Директор АО «Кургансемена» Марат Исламов, гендиректор «Березовского рудника» Фарит Набиуллин и председатель Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев удостоились ордена «Дуслык».

Кроме того, медаль «За доблестный труд» получили председатель правления благотворительного фонда «Баракат-Благо» Ринат Насыров и руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.