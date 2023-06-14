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Форум «Болгар — Туган тел» объединил 400 участников из 11 регионов России
В Болгаре стартовал X межрегиональный форум «Болгар — Туган тел», на который приехали более 400 учащихся из 11 субъектов Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.
Мероприятие нацелено на привлечение внимания современной молодежи к изучению татарского языка. Поэтому программа смен направлена на изучение татарской культуры и языка, а также на освоение навыков практического использования татарского в различных сферах жизни, пояснила директор молодежного центра «Сәләт» Айгуль Габдрахманова.
«Сохранение языка и культуры возможно только тогда, когда они будут востребованы для молодежи. Программа форума включает разные тематические блоки, которые, дополняя друг друга, погружают участников в татарскую культуру и создают сопричастность к ней на личном уровне. Форум с десятилетней историей давно стал масштабной платформой, которая объединяет активную, инициативную молодежь из разных регионов, желающих изучить и сохранить свой родной язык», — прокомментировала событие заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.
Кроме того, на церемонии открытия наградили призеров и победителей конкурса «ЮНЕСКО — на страже наследия» организованного в рамках X Международный олимпиады.
Гостями мероприятия стали помощник Раиса РТ, руководитель Татарстанского отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Тимур Сулейманов, заместитель министра образования и науки Татарстана Минзаля Закирова, глава Спасского района РТ Фаргат Мухаметов, декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая ИФМК КФУ Рамиль Мирзагитов.
Межрегиональный форум «Болгар — Туган тел» зародился на территории города Болгара. С 2019 года он проводился в Билярске, но на этот раз вернулся на место своего возникновения. Мероприятие проходит с 12 по 18 июня в Спасском районе РТ.
Фото: пресс-служба Болгарского музея-заповедника.
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