Форум «Бизнес Масштаб 2025» объединит предпринимателей и представителей власти в Казани

Форум «Бизнес Масштаб 2025. Финансовая экосистема бизнеса и голос предпринимателей» состоится в Казани 13 августа. Мероприятие организует Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса РТ.

Форум станет открытой площадкой для диалога между предпринимательским сообществом и представителями органов власти. Участники обсудят меры поддержки бизнеса, возможности масштабирования и развитие финансовой инфраструктуры. Отдельное внимание будет уделено предложениям самих предпринимателей – организаторы обещают зафиксировать все инициативы и передать их на рассмотрение в профильные ведомства.

Ключевым форматом станут круглые столы, в которых смогут принять участие все желающие предприниматели Татарстана. В рамках деловой программы также запланированы пленарная сессия с участием экспертов, выставка бизнес-решений, консультации и нетворкинг. Для широкой аудитории будет организована онлайн-трансляция.

На форуме также состоится и розыгрыш призов, среди которых – обучение от президента АПМСБ РТ, обучение MBA от Британской бизнес-школы и консультации от партнеров.

Форум проходит при поддержке Минэкономики РТ, Общественной палаты РТ и администрации районов.

Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации.

Адрес проведения – ул. Петербургская, 28. Время проведения – 10:00-16:00.