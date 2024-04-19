Минниханов: В Татарстане уже 200 тыс. ребят приняли участие в «Движении первых»

Фото: Михаил Захаров / Татар-информ

В Казани стартовал форум «Алга! Поехали» Событие собрало около 1 тыс. победителей и лауреатов конкурсных испытаний «Движения первых».

Также была организована выставка, посвященная достижениям организации и планам на будущее. Ее осмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов, после чего поприветствовал участников мероприятия.

«В Татарстане уже 200 тыс. ребят приняли участие в "Движении первых". Это говорит о том, что нашим национальным лидером Владимиром Путиным выбран правильный курс. Наша республика должна проявить себя по всем направлениям. Если мы не будем любить свою страну, регион, населенный пункт, родителей, не сохраним традиции, то нет будущего. Такой угрозы у нас нет благодаря нашей активной молодежи и этому движению. Мы уверены в вас», – сказал руководитель республики.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он заверил, что все инициативы «Движения первых» будут поддержаны руководством Татарстана и пожелал ребятам успехов.

На выставке Раису Татарстана рассказали о самых успешных практиках «Движения первых» в республике и проектах, которые движение хочет реализовать в ближайшее время. Одним из них стала детская банковская карта Первых. У неё будет уникальный дизайн и система лояльности с кешбэком до 10% при покупке в определённых сервисах и магазинах. Получить карту можно будет бесплатно детям и подросткам с 6 до 18 лет.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Также на форуме подводили итоги премии «Движения первых». Победителей в номинации «Наставник года» наградил помощник Раиса РТ, руководитель татарстанского отделения организации Тимур Сулейманов.

«Все вы точно победители, потому что вы уже в Движении. Мы одна большая семья. В каждой семье есть родители, старшие братья, сестры и другие люди, которые направляют нас. В "Движении первых" эту роль выполняют наши наставники. Давайте ещё раз скажем им огромное спасибо», – обратился к ребятам Сулейманов.

После Казани форум «Алга! Поехали» пройдет ещё в пяти городах Татарстана.