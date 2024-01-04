Форум «30/40» в Татарстане собрал мусульман из разных городов России и Минска

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

В форуме «30/40» принимают участие 70 мусульман со всей России, в том числе семейные пары из Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Челябинска, Тюмени, Оренбурга, городов и районов РТ, а также из Минска. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«„30/40“ — пространство для объединения мусульманской уммы, получения знаний и укрепления имана, халяльного отдыха и творчества. В этом году форум проходит под названием „Наедине с душой“», — отметили в пресс-службе.

Торжественное открытие состоялось накануне в резиденции ДУМ. Проект продлится до 7 января в стенах Болгарской исламской академии. Участники получат уроки ислама с приглашенным остазом мечети им. имама Шамиля Махачкалы Мухаммадом Сулеймановым.

В течение пяти дней участников форума ожидают тренинги, мастер-классы, СТЭМ и квесты, TED и диспуты, кинозал и книжный клуб, экскурсии по историческому городу Болгар, новые знакомства и беседы на различные темы.