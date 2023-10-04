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«Форпост» в проекте «Свои» поможет трудным подросткам в социализации
С февраля 2021 года Министерством по делам молодежи РТ совместно с центром по охране общественного порядка «Форпост» реализуется Республиканский проект «Свои». Он направлен на поддержку молодых людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, тех, кто попал на учет в ПДН, а также на снижение и предотвращение подростковой преступности.
Стоит отметить, что с сентября по декабрь 2023 года в Буинске такой проект организовали члены республиканского и муниципального центров «Форпост». В данном проекте принимают участие 13 наставников и 30 подростков.
За каждым наставником закреплены двое-трое несовершеннолетних ребят. Психологи проводят индивидуальные, групповые консультации с подростками, а также дают рекомендации педагогам, тренерам, наставникам по индивидуальному подходу к подростку. По результатам проведенной психодиагностики разрабатываются индивидуальные расписания посещения кружков и секций. Также у ребят есть возможность принимать участие в общественных мероприятиях.
Коучами проекта «Свои» выступили тренер неформального образования Анна Ведерникова, а также спикер и тренер программ по профессиональной переподготовке и повышению квалификации для педагогов и психологов Полина Моисеева. Так, для наставников проекта проводится школа наставника и онлайн-обучение, где они изучают международные методики и применяют их в дальнейшем для работы с детьми.
Наставники после завершения проекта не бросают участников, они продолжают общаться и интересоваться жизнью подопечных, но с меньшим контролем, а также видятся с ними на общих мероприятиях организации.
Организаторы проекта отмечают, в результате у трудных подростков улучшается самочувствие, а также повышается инициативность и общительность.
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