«Форпост» в проекте «Свои» поможет трудным подросткам в социализации

С февраля 2021 года Министерством по делам молодежи РТ совместно с центром по охране общественного порядка «Форпост» реализуется Республиканский проект «Свои». Он направлен на поддержку молодых людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, тех, кто попал на учет в ПДН, а также на снижение и предотвращение подростковой преступности.

Фото: © «Форпост»

Стоит отметить, что с сентября по декабрь 2023 года в Буинске такой проект организовали члены республиканского и муниципального центров «Форпост». В данном проекте принимают участие 13 наставников и 30 подростков.

За каждым наставником закреплены двое-трое несовершеннолетних ребят. Психологи проводят индивидуальные, групповые консультации с подростками, а также дают рекомендации педагогам, тренерам, наставникам по индивидуальному подходу к подростку. По результатам проведенной психодиагностики разрабатываются индивидуальные расписания посещения кружков и секций. Также у ребят есть возможность принимать участие в общественных мероприятиях.

Коучами проекта «Свои» выступили тренер неформального образования Анна Ведерникова, а также спикер и тренер программ по профессиональной переподготовке и повышению квалификации для педагогов и психологов Полина Моисеева. Так, для наставников проекта проводится школа наставника и онлайн-обучение, где они изучают международные методики и применяют их в дальнейшем для работы с детьми.

Фото: © «Форпост»

Наставники после завершения проекта не бросают участников, они продолжают общаться и интересоваться жизнью подопечных, но с меньшим контролем, а также видятся с ними на общих мероприятиях организации.

Организаторы проекта отмечают, в результате у трудных подростков улучшается самочувствие, а также повышается инициативность и общительность.