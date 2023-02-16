«Форпост» расскажет казанцам об обмундировании российской армии в разные периоды

В Национальной библиотеке Татарстана состоится интерактивная лекция по обмундированию армии РФ в разные периоды.

Посетителям расскажут о главных вехах изменений формы, начиная с Первой мировой войны и до наших дней. Участники лекции смогут не только увидеть, но сфотографировать и примерить обмундирование бойцов Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной войн, а также современную форму времен войн в Афганистане и Чечне. Помимо этого, на лекции продемонстрируют форму участников СВО.

Фото: © «Форпост»

С помощью акцентов на разных нюансах станет понятно, почему форма выглядела именно так, имела определенные детали и по каким причинам она менялась, почему гимнастерка носит такое название и чем офицерские галифе отличались от солдатских.

Фото: © «Форпост»

Проводить лекцию будет глава республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов и представитель военно-исторического клуба «Витязь» Иван Клименко.

Встреча состоится 22 февраля в 10.00 в Национальной библиотеке РТ на улице Пушкина, 86. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо заранее зарегистрироваться по этой ссылке.