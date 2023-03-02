«Формула цвета» Рустема Кильдибекова: «Хазинэ» презентует неизвестную живопись и графику

Национальная художественная галерея «Хазинэ», филиал Музея ИЗО РТ в Казанском Кремле, 3 марта проектом «Формула цвета» представит творчество одного из наиболее ярких художников-татар современности Рустема Кильдибекова. Мастер, известный монументальными мозаиками, росписями и сграффито на общественных зданиях Казани, Набережных Челнов и других городов республики, а также гобеленами и кожаной мозаикой, плакатами и гобеленами, предстанет на этот раз в живописных и графических произведениях.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«Выставка будет достаточно крупной – более 150 произведений разместятся в трех залах первого этажа галереи “Хазинэ”. Мы поставили себе задачу познакомить посетителей с теми жанрами искусства Кильдибекова, которые наименее знакомы публике. 90% живописных и графических произведений предстоящей выставки ранее никогда не выставлялись», – рассказала «Татар-информу» старший научный сотрудник Музея ИЗО РТ Разиля Ильясова.

Творчество Рустема Кильдибекова радует глаз татарстанцев уже более 60 лет, самому ему 29 марта исполнится 89 лет, и мастер намерен присутствовать на вернисаже своей выставки «Формула цвета».

Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

Выставка, к слову, продолжит цикл «Казанский авангард: вторая волна».

Рустем Кильдибеков имеет звания заслуженный деятель искусств Татарской АССР (1991), народный художник Республики Татарстан (2006), заслуженный художник Российской Федерации (2011), а также становился лауреатом Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая в 2011 году. В мире искусства, отмечают специалисты, он нашел свою нишу в противоречивых 1960-х, став поистине самобытным художником. Большую известность получили его работы в области монументального искусства, выполненные в техниках мозаики, росписи и сграффито, украсившие общественные здания Казани, Набережных Челнов и других городов республики. Он внес заметный вклад в декоративно-прикладное искусство республики, занимаясь гобеленами и кожаной мозаикой, и ярко проявил себя в станковой живописи, графике, плакате.

«Формула цвета» соберет произведения художника, созданные на стыке академических традиций и авангардных течений. В основном это будут работы 1960–1990-х годов из мастерской художника, дополненные ранними произведениями из собрания Государственного музея изобразительных искусств Татарстана и частных коллекций.

Выставка Рустема Кильдибекова «Формула цвета» будет работать в галерее «Хазинэ» до 4 апреля.