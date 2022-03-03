«Формула-1» не будет проводить этап Гран-при России в новом сезоне

Дирекция автогонок в классе «Формула-1» официально объявила о расторжении контракта с организаторами российского этапа Гран-при. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

«Можем подтвердить, что Формула -1 расторгла контракт с промоутером Гран-при России. Это означает, что в будущем Россия не будет проводить гонку», — говорится в заявлении руководства автогонок.

Напомним, что российский этап «Формулы-1» проходит с 2014-го года, а в 2023-м году Гран-при России должен был переехать в Санкт-Петербург.

Ранее Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в Играх – 2022 в Пекине.