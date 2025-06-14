Формируется характер защитника Отечества: Военком РТ о том, как поступить в военный вуз

С 16 июня начинает свою работу выездная группа военных учебных заведений Министерства обороны России по проведению вступительных испытаний в военные образовательные организации МО РФ. По просьбе «Татар-информа» военный комиссар РТ Юрий Беляев ответил на вопросы, которые чаще всего задают будущие курсанты военных училищ.





Юрий Беляев

Фото с сайта Раиса РТ

От кандидатов и их родителей часто поступают обращения и вопросы, касающиеся порядка приема вступительных испытаний и работы выездной группы военных учебных заведений МО РФ, а также дальнейшего зачисления в военные училища. На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил военный комиссар Республики Татарстан полковник Юрий Беляев.

– Юрий Михайлович, какое профессиональное образование дают военные учебные заведения?

– Военные учебные заведения профессионального образования в своих названиях имеют незначительные отличия в сравнении с гражданскими учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования.

Военные учебные заведения, которые готовят специалистов по программе высшего образования, могут называться училищами, институтами, университетами и академиями. Выпускаясь из таких учебных заведений, курсанты получают ту или иную военную специальность и становятся офицерами в воинском звании лейтенанта.

В военных учебных заведениях также осуществляется подготовка по программам среднего профессионального образования. Это специалисты среднего звена, техники. По окончании обучения курсанты получают диплом о среднем профессиональном образовании и воинское звание прапорщика. Таких специалистов готовят на отдельных факультетах тех же самых военных учебных заведений профессионального образования.

– Чему учат в военных училищах?

– Во-первых, военным профессиям. В зависимости от вида, рода войск это будет и летчик, и моряк, и пехотинец, и артиллерист, и танкист, и военный юрист, и связист. Как правило, на втором курсе курсант заключает контракт с Министерством обороны Российской Федерации на время обучения и пять лет после окончания обучения. Это обязательно. По окончании обучения происходит распределение, то есть самостоятельно искать место службы не требуется.

Во-вторых, формируется характер защитника Отечества и приобретаются навыки и умения, которые должны быть присущи каждому военнослужащему: дисциплина, твердость характера, мужество, настойчивость в достижении поставленных целей, подчинение старшему по званию (командиру), трудолюбие, развиваются физические и спортивные навыки.

– Что необходимо для поступления в военное училище?

– Ежегодно заявления на поступление в военные училища МО РФ, а их в России 38, подают значительное количество юных татарстанцев. Поступить в военные вузы наравне с юношами могут и девушки.

У кандидата должен быть достаточный балл по результатам ЕГЭ (индивидуально для каждого военного учебного заведения). Есть и исключения, но об этом чуть ниже. Также на начальной стадии оформления и подачи заявления о поступлении в военное училище кандидату требуется представить в военный комиссариат по месту жительства необходимый комплект документов.

При проведении конкурсного отбора в военном учебном заведении помимо медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора ребята должны сдать нормативы по физической подготовке: подтягивание на перекладине для юношей (для девушек – наклоны туловища вперед), бег на 100 метров, бег на 3 км (1 км для девушек).

При поступлении учитывается участие кандидата в военно-патриотическом движении «Юнармия» – при наличии личной книжки юнармейца и при условии, что кандидат состоит в движении не менее года.

Юношам и девушкам, прошедшим юнармейскую школу, в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации при выведении рейтингового показателя дополнительно добавляется 5 баллов к итоговому.

Наличие выполненных нормативов по ГТО также добавит баллы в рейтинговый показатель.

– Каковы этапы поступления в военное училище?

– В 11-м, а лучше после 10-го класса кандидат определяется с выбором военного учебного заведения. Для этого необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Кандидатам выдадут список необходимых документов, расскажут о требованиях к поступающим. На официальном сайте военного учебного заведения кандидат может получить исчерпывающую информацию.

Обязательной является сдача зачетов по физической подготовке. Результаты ЕГЭ будут интересовать в первую очередь по русскому языку, математике и физике. В зависимости от профиля училища физику заменяют на обществознание, историю, информатику либо химию и биологию. Более точная информация по ЕГЭ размещена на сайте самого учебного заведения или на официальном сайте МО РФ на портале mil.ru, также на нашем сайте vk.tatarstan.ru.

Крайний срок обращения в военный комиссариат с заявлением о поступлении – до 1 августа 2025 года. Не следует затягивать с заявлением до последнего, так как мероприятия медицинского освидетельствования, профотбора, подготовки и формирование личного дела кандидата – это вопрос не одного дня.

С момента обращения в военный комиссариат с заявлением кандидату необходимо будет представить требуемые документы, пройти профессиональный психологический отбор в военном комиссариате по месту жительства. Предварительное медицинское освидетельствование потребуется пройти в два этапа: в военном комиссариате по месту жительства и в военном комиссариате Республики Татарстан. После прохождения перечисленных мероприятий военный комиссариат отправляет сформированное личное дело в выбранное военное училище. Если с документами все в порядке, из военного учебного заведения приходит вызов. В случае длительного ожидания можно обратиться в приемную комиссию самого учебного заведения или в военный комиссариат по месту жительства.

– Как проходит конкурсный отбор?

– В 2025 году министром обороны Российской Федерации было принято решение осуществлять отбор кандидатов для поступления на первые курсы вузов в регионах их проживания. Для этого формировались выездные группы от вузов под руководством заместителей начальников образовательных организаций или начальников кафедр. В период с 16 июня по 11 июля на базе КСК «КАИ-Олимп» по адресу: г. Казань, ул. Чистопольская, 65а спланирована работа выездной группы по поступлению в военные училища для кандидатов из Республики Татарстан. В состав таких групп включались специалисты профессионального психологического отбора, физической подготовки, а также другие специалисты. Выездными группами проводятся тестирование по профессиональному психологическому отбору и сдача физических нормативов в интересах всех вузов Минобороны России. Зачисление кандидатов на первые курсы вузов осуществляется с 1 августа, а учебный год, как и положено, с 1 сентября.

За указанный период приемными комиссиями вузов на основании поступивших из военных комиссариатов личных дел, результатов сдачи ЕГЭ, опубликованных на официальном информационном портале, заключений военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий, а также оценки выездными группами их мотивированности, уровня физической подготовки и профессиональной психологической пригодности проводился профессиональный отбор и зачисление.

– Где можно найти интересующую более подробную информацию о поступлении в военные училища?

– На официальном сайте интернет-портала Республики Татарстан vk.tatarstan.ru в разделе «Военные училища» размещена требуемая информация. Информацию можно получить на официальных сайтах вузов МО РФ или на официальном портале МО РФ mil.ru.

Кроме того, в Республике Татарстан еженедельно с 4 сентября 2024 года и до 1 мая 2025 года военным комиссариатом Республики Татарстан совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан, а также Казанским высшим танковым командным училищем (КВТКУ) проведены Дни открытых дверей в указанном учебном заведении. Целью данного мероприятия является знакомство выпускников образовательных учреждений Республики Татарстан с жизнью, бытом и историей училища, получение возможности вживую увидеть оснащение и оборудование вуза, пообщаться с преподавателями и курсантами старших курсов, узнать об условиях поступления и перспективах получения высшего образования. На сегодняшний день КВТКУ посетили более 1000 выпускников. Многие из посетивших определились с выбором военной профессии, а некоторые выберут данный вуз для поступления.

Также в республике организованно были проведены видеоконференции в режиме онлайн с Михайловской военной артиллерийской академией (МВАА) для учащихся выпускных и предвыпускных классов учебных заведений Республики Татарстан с целью ознакомления с историей учебного заведения, возможностями поступления и получения высшего и среднего профессионального образования в МВАА.

– Имеются ли льготы при поступлении в военные учебные заведения?

– Помимо общеизвестных льгот при поступлении в учебные заведения с 2022 года в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внесены важные дополнения. В статью 71 «Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета» указанного закона внесены важные поправки в виде частей 5 прим. 1 и 5 прим. 2, в которых раскрываются права граждан, являющихся детьми принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области или направленных в другие государства органами государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах:

военнослужащих (в том числе проходивших военную службу в период мобилизации, действия военного положения или по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»);

лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

Также указано, кому предоставлено право для зачисления на основании имеющихся результатов ЕГЭ и кто может быть зачислен в военное учебное заведение без вступительных испытаний.

Перечисленные изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внесены 29 декабря 2022 года.

– Есть ли возможность задать интересующий вопрос напрямую, а не посредством обращений, электронной приемной или через сайт? Будет ли организована работа прямой телефонной линии?

– На интернет-портале Республики Татарстан в разделе «Военный комиссариат Республики Татарстан» (vk.tatarstan.ru) на период с 1.09.2024 по 01.08.2025 функционирует подраздел «Горячая линия», в котором доступна подача гражданами обращений в электронном виде. Также работает единый телефон горячей линии по поступлению в военные училища: (843) 221-60-06. Прием звонков ежедневно в рабочее время с 9 до 18 часов (время московское).

Фотографии предоставлены Военным комиссариатом РТ