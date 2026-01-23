«Формируем подразделение по БПЛА»: в Альметьевске рассказали, как стать оператором дронов

В Татарстане продолжается набор на службу по контракту в новый вид войск – войска беспилотных систем. В Альметьевске кандидатов принимают в военном комиссариате и пунктах отбора. На службу приглашают операторов дронов и БПЛА, для которых предусмотрены особые условия прохождения контракта.

Как сообщили в военкомате, контракт заключается сроком на один год. По его окончании военнослужащий может вернуться к гражданской профессии либо продолжить службу по собственному желанию. При этом формирование подразделений ведется как для выполнения задач в зоне специальной военной операции, так и для службы внутри страны.

«По Екатеринбургу нам дали задание, мы отработали в полной мере. Сейчас по беспилотным летательным аппаратам мы формируем воинскую часть, расположенную в Чебаркуле. По данному виду контракта мы набираем военнослужащих, прошедших военную службу, годных по состоянию здоровья – полностью годных и с незначительными ограничениями», – рассказал временно исполняющий обязанности военного комиссара Альметьевска Павел Васильченко.

Для поступления на контрактную службу из Татарстана не обязательно быть жителем республики. Транспортные расходы и оплата временного проживания на период оформления документов не возлагаются на кандидатов.

«Питание трехразовое бесплатное, размещение бесплатное – в хорошей гостинице. Проезд до поликлиники и военкомата тоже берет на себя исполком и наш военкомат», – уточнил Павел Васильченко.

После прохождения отбора кандидатов направляют в воинскую часть. Перед началом службы предусмотрено обучение.

«Данные подразделения два месяца обучаются в воинской части Чебаркуль. Дальнейшая служба – по решению командира части и по личному собеседованию с каждым кандидатом», – пояснил временно исполняющий обязанности военного комиссара.

Поступить на службу могут мужчины без судимостей и не состоящие на учете в наркодиспансере. Военнослужащим предусмотрена единовременная выплата в размере 2 млн 900 тыс. рублей, а также ежемесячное денежное довольствие от 205 тыс. рублей. За разъяснениями можно обратиться в военкомат, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.