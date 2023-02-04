Формирование здорового образа жизни: в Казани стартовал фестиваль по сдаче норм ГТО

Сегодня в Казани стартовал фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Татарстане. Соревнования будут идти два дня.

На состязания собрались 15 команд – представителей городов и районов республики, таких как Зеленодольск, Альметьевск, Нижнекамск, Мамадыш, Арский, Сабинский районы и других. По окончанию сегодняшних соревнований определятся десять лучших команд, которые завтра будут сражаться в финале за право представлять Татарстан на всероссийском этапе «Игр ГТО».

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

На церемонии открытия участников поприветствовал председатель Комитета физической культуры и спорта горисполкома Линар Гарипов. В своей речи он отметил, что Казань — столица спорта, и каждый житель доказывает это через желание заниматься физкультурой. По его словам, Татарстан активно развивается в спортивном направлении. Он пожелал каждой команде духа победы и позитивного настроя.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Заместитель регионального оператора ВФСК «ГТО» Артур Сабитов отметил, что комплекс ГТО направлен на оздоровление нации.



«В первую очередь, это для здоровья, для себя, для профилактики определенных заболеваний. Люди, которые приходят на конкурс, ставят перед собой определенную цель, смотрят свои рамки возможностей. Движение здорового образа жизни должно активно пропагандироваться, сформировывать правильное сознание. К тому же комплекс ГТО помогает проверить свои силы. Хочу заметить, что этот фестиваль не профессиональный, мы не воспитываем здесь олимпийских чемпионов, важно, чтобы человек был здоров и укреплял его с помощью физической нагрузки», — сказал он, отметив, что на сегодняшних соревнованиях все участники для того, чтобы попасть на состязания, прошли отборочный тур. Возрастная категория от 18 до 49 лет.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В каждом муниципальном районе республики есть центр тестирования, где каждый может пройти нормы комплекса ГТО. В этом году спортсмены будут заниматься по старым нормативам, а с 1 апреля в Татарстане планируется изменить правила проведения.

«После фестиваля мы отправляем лучших спортсменов на федеральные игры. В прошлом году победители были из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Балтасинского и Тетюшского района. Наша цель – показать себя достойно, мы не пытаемся привозить на всероссийские этапы мастеров спорта, мы хотим, чтобы именно выезжали физкультурники и защищали честь Татарстана. В прошлом году от нас отправлялись четыре преподавателя по физической культуре, которые занимаются спортом для своего здоровья и продвигают этот образ жизни», — пояснил Сабитов.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Сотрудник центра тестирования ГТО в Казани Тимур Губашев рассказал о своей судейской работе.

«Оценивается правильность выполнений упражнений, важно следить за участником, как он выполняет поставленную задачу. Если он шагнул до старта или неправильно расположил руки при отжимании, сделал неправильно захват гири, то, конечно, это рассчитывается как ошибка. Рассчитаны вычеты баллов у команд, важно делать все быстро и четко, укладываться во время. Допустим отжимания, женщины выполняют 15 раз, а мужчины – 25,

если кто-то не смог выполнить, то команде не засчитываются баллы», — пояснил он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Он добавил, что в этом году судьи не только из Казани, но и из других городов Татарстана.

«На сегодняшних соревнованиях у нас четыре сотрудника из Нижнекамска, двое – из Челнов. Это хороший обмен опытом, да и в целом для соревнований, чтобы не было такого, что судьи из Казани занижают другим районом баллы, все происходит на равных», — объяснил он.

Так, каждой команде нужно преодолеть 60 метров бегом, затем сделать череду упражнений, прыжок в длину, пресс, отжимания, подтягивания и мах с гирей. Учитывается общее время прохождения каждого препятствия у участников команды.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В составе казанской команды заявлена победительница Всероссийского фестиваля «Игры ГТО» Алина Лошаткина. В прошлом году она представляла сборную Татарстана на играх в Самаре. Она рассказала, почему решила принять участие в играх.

«Конечно, это прежде всего спортивный интерес. Мне захотелось участвовать в соревнованиях, чтобы проверить свои силы, физическую подготовку. Я сама с детства занималась легкой атлетикой, плаваньем и закончила в учебу по специальности «спортивный менеджмент». Соревнования ГТО, отчасти стали моим образом жизни. Я рада, что меня позвали представлять нашу республику, хотелось бы и в этом году поехать, если будет такая возможность. Нравится сам процесс соревнований, настрой других участников, все знакомимся и поддерживаем друг друга, хоть и выглядит это как конкуренция», — рассказала она.