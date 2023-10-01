Форматы художественного освоения городских территорий представят в Менделеевске

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

В Менделеевске более 20 экспертов из разных городов России обсудят, как провести реновацию городской инфраструктуры через культуру, историческое наследие и память об известных личностях, живших в этих местах.

Встреча пройдет в формате открытой дискуссии в рамках книжного краеведческого фестиваля «Мы и Менделеевск». Курировать дискуссию будет Институт развития городов Татарстана.

Второй станет выездная дискуссия Международного совета музеев ИКОМ «Краеведческий музей как драйвер туристического развития территории». Ее куратором станет директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Антон Силкин.

Запланировано и обсуждение темы «Книги меняют города». Участники разговора рассмотрят опыт других городов и обсудят, как влияют книги и книжные фестивали на города. Куратором выступит директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова.

Эксперты разберут связи между Менделеевском, Тобольском, Казанью, Москвой и Кемеровым. В разное время в этих городах жили исторические личности, которые оказали большое влияние на их развитие. Все дискуссии пройдут в день открытия фестиваля, 7 октября.

Детский книжный краеведческий фестиваль «Мы и Менделеевск» начнется с книжной ярмарки. Представят гостям и насыщенную театральную и гастрономическую программу для детей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что звезда ТВ Антон Аренс приготовит в Татарстане уху с «менделеевской водой».